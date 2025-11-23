Знаете ли, че можете да пристигнете… вчера? Ако излетите от Токио в 7:00 сутринта и летите към Хонолулу, ще кацнете около 7:45 вечерта - на предишния ден.Защо се получава така? Това пише във Фейсбук профила си професионалният милот Марио Бакалов."Защото пресичате Международната линия на смяната на датата - имагинерна граница в Тихия океан, която "връща“ часовника с цели 19 часа назад.Така един 7-часов полет ви превръща в нещо като малък времеви пътешественик" пише той."А ако направите обратния полет, от Хонолулу към Токио, ще пристигнете два дни по-късно по календар, въпреки че реално са минали само около 8 часа. Този път просто "прескачате“ линията в другата посока", обяснява той."И да… този пример чудесно показва как формата на Земята не е особено плоска", заключва той.