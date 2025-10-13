ЗАРЕЖДАНЕ...
Професионален пилот за безопасните места в самолета
"А и не е случайно, че черните кутии се намират в опашката – тя често остава най-запазената част при тежки удари", уточнява той.
Според анализ на списание Time, базиран на данни от реални самолетни катастрофи между 1985 и 2000 г. (над 35 години инциденти, регистрирани от FAA), пътниците, седящи в задната част на самолета, имат приблизително 40% по-висок шанс за оцеляване, в сравнение с тези в предната част.
"Все пак безопасността зависи много повече от подготовката и действията на екипажа, отколкото от това на кой ред седите.
А тя зависи и от вас, пътниците – дали следвате инструкциите, знаете къде се намират аварийните изходи и какво се прави при евакуация.
Пилотите и кабинният екипаж тренират непрекъснато за извънредни ситуации – от евакуации до пожар или загуба на налягане.
Затова днес полетът е един от най-сигурните начини за пътуване в света", пише още Бакалов.
Още от категорията
/
Директор на училище в Англия за телефоните в час: Чувала съм тъжни истории от родители, които казват, че детето им има нужда от телефона си, защото е тревожно - точно обратното е
16:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.