Професор Рачев: Не слагайте зелето!
"В събота ще нахлуе студен въздух и в неделя и понеделник ще бъде малко по-хладно, след това ще има повишение на температурите за Димитровден (26 октомври). Който е тръгнал да слага зеле, да не бърза, защото ще бъде много топло“, съветва проф. Рачев.
Климатологът обяви още, че в Европа започва затопляне от 23 октомври – четвъртък, когато започва и усилен югозападен пренос над България, който ще донесе високи за сезона температури.
По-дългосрочната прогноза сочи, че Балканите и Иберийският полуостров ще бъдат най-топлите места след седмица.
Октомври до този момент е с 1° под нормата и с 2 до 5 над нормата за месечните валежи, обяви още климатологът пред bTV.
