Прогнозата за времето на НИМХ от днес до 4 септември
Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.
В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в понеделник, когато все още не са изключени изолирани краткотрайни превалявания.
Северозападният вятър ще отслабне, във вторник постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните ще са между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието, където след обяд ще има повече облачност.
В сряда от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в Северна и Източна България. Дневните температури слабо ще се понижат.
В четвъртък над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната облачността ще е променлива, на отделни места все още с краткотрайни превалявания, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от север, в югоизточните райони от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.
