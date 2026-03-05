Герасим Георгиев - Геро отново е започнал да пълнее. Актьорът е възвърнал поне 10-15 килограма над предишната си силно вталена осанка. Това си пролича още в първия епизод на "Като две капки вода", но във второто издание на шоуто не остана и капка съмнение, че екранната половинка на Рачков е наддал.Промяната във външния вид на Геро не убягна на зрителите, които веднага коментираха в социалните мрежи, че любимецът им изглежда по-закръглен от обичайното. Самият той неведнъж е признавал, че битката с килограмите е сред най-големите му лични предизвикателства. През последните години актьорът успя впечатляващо да отслабне и да влезе във форма, което му донесе множество комплименти и възхищение. Актьорът свали около 60 килограма със сложна бариетрична операция, извършена в България."В интерес на истината много държах веднага щом се случи това (операцията), да уточня какво се е случило. Защото веднага започна да се пише, че съм болен от рак и всякакви такива. Веднага исках да успокоя моите доброжелатели, че не е това", сподели Геро месеци след вталяването си. Според него причината за решението не е естетическа, а изцяло здравословна. "Аз си направих бариетрична операция в Александровска болница при доц. Гроздов. Това е байпас на стомаха. Не е пръстен, а чисто медицинска операция, защото в един момент при мен вече беше спрял метаболизмът. Не работеше. И трябваше да се възстановя, защото вече беше трудно, за мен при това натоварване, което имаме в предаванията, чисто здравословно", призна тогава Геро.Резултатът не закъснява – за година и един месец Геро сваля 52 килограма, а до преди да започне да пълнее беше достигнал - 60 кила. Сега обаче изглежда, че строгият режим е останал на заден план. Натовареният график, постоянните репетиции и снимки, както и стресът около новия сезон на шоуто вероятно също оказват влияние и явно Герасим е започнал да се храни по-обилно и така отново да пълнее, пише "Уикенд"."Нищо чудно да си върне килограмите! Щом толкова бързо започна да качва, явно пак ще се ошишка. Язък за операцията и режима, който спазваше цяла година" – коментират зрители.