Промяната в Геро не остана незабелязана
©
Промяната във външния вид на Геро не убягна на зрителите, които веднага коментираха в социалните мрежи, че любимецът им изглежда по-закръглен от обичайното. Самият той неведнъж е признавал, че битката с килограмите е сред най-големите му лични предизвикателства. През последните години актьорът успя впечатляващо да отслабне и да влезе във форма, което му донесе множество комплименти и възхищение. Актьорът свали около 60 килограма със сложна бариетрична операция, извършена в България.
"В интерес на истината много държах веднага щом се случи това (операцията), да уточня какво се е случило. Защото веднага започна да се пише, че съм болен от рак и всякакви такива. Веднага исках да успокоя моите доброжелатели, че не е това", сподели Геро месеци след вталяването си. Според него причината за решението не е естетическа, а изцяло здравословна. "Аз си направих бариетрична операция в Александровска болница при доц. Гроздов. Това е байпас на стомаха. Не е пръстен, а чисто медицинска операция, защото в един момент при мен вече беше спрял метаболизмът. Не работеше. И трябваше да се възстановя, защото вече беше трудно, за мен при това натоварване, което имаме в предаванията, чисто здравословно", призна тогава Геро.
Резултатът не закъснява – за година и един месец Геро сваля 52 килограма, а до преди да започне да пълнее беше достигнал - 60 кила. Сега обаче изглежда, че строгият режим е останал на заден план. Натовареният график, постоянните репетиции и снимки, както и стресът около новия сезон на шоуто вероятно също оказват влияние и явно Герасим е започнал да се храни по-обилно и така отново да пълнее, пише "Уикенд".
"Нищо чудно да си върне килограмите! Щом толкова бързо започна да качва, явно пак ще се ошишка. Язък за операцията и режима, който спазваше цяла година" – коментират зрители.
Още по темата
/
Азис: Намразих Емилия
09:15
Нов сериал тръгва по БНТ
04.03
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
13:11
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
04.03
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Преди 2 години Росица Пейчева роди третото си дете, а на 2 март с...
14:43 / 04.03.2026
Токсиколог: Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари
13:12 / 04.03.2026
Нов сериал тръгва по БНТ
13:02 / 04.03.2026
Актуални теми
Виктор1
преди 11 ч. и 0 мин.
Така е по-хубав.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.