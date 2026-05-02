Диета, богата на свръхпреработени храни, може да повлияе негативно върху способността за концентрация и да увеличи риска от когнитивен спад.

Това показва изследване, публикувано в научното издание Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring и цитирано от Синхуа.

Проучването обхваща над 2100 души в средна и напреднала възраст в Австралия, които към момента на изследването не са диагностицирани с деменция. Данните показват, че дори умерено увеличение в дневния прием на свръхпреработени храни е свързано с измерим спад в концентрацията, независимо от цялостното качество на хранителния режим.

Според информация на Monash University, участниците са получавали около 41% от дневния си енергиен прием именно от такива храни – стойност, близка до средното за страната.

Водещият автор на изследването Барбара Кардозу посочва, че увеличение от 10% в консумацията – приблизително равностойно на пакет чипс дневно – се свързва с по-ниски резултати при когнитивни тестове и отчетливо намалена концентрация.

Изследователите уточняват, че не е установена пряка връзка между приема на свръхпреработени храни и загубата на памет. Въпреки това, понижената концентрация може да повлияе върху ученето, вземането на решения и други мисловни процеси в дългосрочен план.

Резултатите допълват нарастващия брой данни за потенциалните ефекти на индустриално преработените храни върху мозъчната функция и подчертават значението на балансираното хранене за поддържане на когнитивното здраве.

Източник: zdrave.to