Проучване: IT специалистите в България искат до 30 дни годишен отпуск, а получават само 20
Според анкета, проведена сред 119 професионалисти от бранша, за повечето от тях приемливият брой почивни дни е между 25 и 30. Тази опция се оказва най-предпочитана, следвана от желанието за над 30 дни платен отпуск. Стандартните 20 дни, които са най-често предлагани от работодателите, остават на последно място в предпочитанията на IT специалистите.
Данните, актуални към 15 август 2025 г., показват, че близо 46% от компаниите в сектора предлагат едва 20 дни платен годишен отпуск. След тях се нареждат тези, които предоставят между 21 и 25 дни (32,4%), а едва 17,4% от работодателите предлагат над 25 почивни дни.
"Резултатите ясно показват, че IT специалистите осъзнават важността на пълноценната почивка за своето ментално здраве и продуктивност. Компаниите, които се стремят да привлекат и задържат най-добрите таланти, трябва да се вслушат в тези нагласи и да преосмислят своите политики за отпуски и гъвкавост“ – коментира Емил Попов, маркетинг мениджър в DEV.BG.
Интересен акцент в проучването е, че за над 20% от анкетираните не броят на почивните дни е най-важен, а възможността за ефективно управление на стреса. Това подчертава необходимостта от комплексен подход, включващ не само по-дълъг отпуск, а и гъвкаво работно време.
Анализът на DEV.BG показва, че близо 66% от IT компаниите у нас предлагат частично гъвкаво работно време, което е предпочитан модел пред изцяло фиксираното. Въпреки това, дори при различните модели на работа (изцяло или частично гъвкаво, или фиксирано), преобладаващата практика е предлагането на 20 дни годишен отпуск.
Отбелязва се, че чуждестранните компании в България са по-склонни да следват световната тенденция за частично гъвкаво работно време. Въпреки това, българският технологичен сектор, макар и да не предлага най-дългия платен отпуск, компенсира с други методи за поддържане на здравословен баланс между работа и личен живот.
Фокусът върху гъвкавостта и адекватната почивка идва в момент, когато големите технологични гиганти настояват за връщане на служителите в офисите, предизвиквайки широко недоволство. В този глобален контекст, българските IT компании, които предлагат по-добри условия за баланс, включително повече почивни дни и гъвкавост, получават значително конкурентно предимство в привличането на световни таланти, които търсят по-устойчива и здравословна работна среда.
