CNN.
Рапърът, чието истинско име е Монтеро Ламар Хил, е бил намерен рано в четвъртък сутринта в района на Студио Сити на булевард Вентура. "При пристигането си заподозреният се нахвърлил върху служителите на реда и бил задържан. Той бил транспортиран до местна болница за евентуално предозиране и арестуван за побой над полицай“, заяви служителят по връзки с обществеността Чарлз Милър.
Lil Nas X е задържан в затвора Valley Jail във Ван Найс.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.