ЗАРЕЖДАНЕ...
Психолог: Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи
© БНТ
"Скринингът на личностните характеристики - както предварителен, така и текущ, може да има много добър ефект. Не говорим за една-единствена черта, а за комплекс от фактори – импулсивност, рисково поведение, тъмни и светли страни на характера. Те определят склонността към необмислени действия“, обясни д-р Бакрачева. Тя подчерта, че правилно проведените психотестове са ценен инструмент, но е важно да се прилагат периодично, за да отчитат промените в поведението.
Според Дунев поведението на пътя често е отражение на социалния живот. "България е на последните места в ЕС по доходи. Хората често работят повече от една работа, бързат, за да наваксат, и това се пренася и на пътя. Натискът да се стигне бързо от точка А до точка Б е причина за много инциденти“, смята експертът.
Той призова за по-строги мерки в обучението на шофьорите и предложи държавата да въведе допълнителни правила – ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през почивните дни, забрана за изпреварване на тирове по двулентови пътища и повече информационни кампании.
По отношение на поведението на различни типове шофьори Дунев отбеляза, че не само бързащите, но и твърде бавно движещите се автомобили създават напрежение и предпоставки за катастрофи. "Те блокират трафика и провокират по-експлозивни водачи към рискови изпреварвания“, твърди бившият състезател.
В заключение д-р Бакрачева подчерта, че психологията може да бъде ключ към намаляването на жертвите на пътя. "Когато сме на пътя, не мислим само за себе си. Важно е да предвиждаме и реакциите на другите. Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи“, казва пред NOVA NEWS тя.
Още от категорията
/
Уилям и Кейт се местят
13:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Празник е!
08:23
Как да облекчим прилошаването по време на път?
19:40 / 21.08.2025
Експерт: Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
12:46 / 21.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.