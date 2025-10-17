ЗАРЕЖДАНЕ...
Психолог даде 10 начина как да се справим с детския гняв
Гневът е естествена емоция. Всички го чувстваме — и децата също!
Нашата задача като родители не е да го спрем, а да помогнем на децата да го разберат и изразяват безопасно. Това пише психологът в своя Фейсбук профил.
Ето ги 10 здравословни начина, които Александра Ангелкова дава:
Назовете емоцията – кажете: "Изглежда си ядосан, защото...“
Останете спокойни – вашата реакция е модел за подражание.
Дайте пространство – позволете време за успокояване, без наказание.
Изразяване чрез творчество – рисуване, музика или моделиране.
Движение и енергия – разходка, скачане, спорт.
Дишайте заедно – превърнете дълбокото дишане в игра.
Покажете съпричастност – "Разбирам, че ти е трудно.“
Обсъдете решения – след бурята потърсете заедно алтернативи.
Разпознавайте сигналите – научете детето да забелязва кога се ядосва.
Покажете любов след конфликта – прегръдка, усмивка, сигурност.
Помнете: децата се учат не от думите ни, а от начина, по който ги караме да се чувстват.
