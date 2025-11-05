Психолог със съвети как да разбираме децата: Може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка
©
а на сърцето. Това напомня на родителите си чрез публикация във Фейсбук профила си Дарина Герганова, логопед и психолог.
Психологът обяснява, какво има в "невидимата раница":
думи, които е чул и още болят или топлят
въпроси, които никога не са изречени
мечти, които го будят вечер
страхове, които го правят тихо сутрин
В тази невидима раница има надежди:
"Дано успея днес.“
"Дано ме харесат.“
"Дано някой наистина ме чуе.“
И има тревоги:
"Ако сгреша?“
"Ако се смеят?“
"Ако пак не ме разберат?“
Там живее смелостта му.
А до нея — най-нежната му уязвимост.
Понякога тази раница е лека — пълна със смях, "браво!“ и увереност.
Но понякога тежи повече от всички учебници на света.
Тежи от самота.
От неразбрани сълзи.
От онова тихо "Исках да кажа… но не знаех как.“
Ето какво още обяснява тя:
Детето може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка.
Може да е смело отвън, а вътре да трепери.
И тогава… най-важното в света може да бъде само едно:
търпелив поглед
тихо "Виждам те.“
едно добро сърце, което казва: "Аз съм тук.“
Това струва секунда…
тежи по-леко от перце…
но може да промени живот.
Децата не учат само букви.
Те учат да дишат спокойно.
Да вярват, че са ценни.
Да усещат, че имат място.
Най-важният урок не е в тетрадката.
Той е в сърцето, което ги посреща.
Нежно. Търпеливо. Истински.
Бъди човекът, който олекотява невидимата раница.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:17 / 04.11.2025
Как най-ефикасно да намалим сметките за парно?
21:01 / 04.11.2025
В евро или в левове да платим сметката в заведението в Новогодишн...
08:27 / 04.11.2025
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:27 / 04.11.2025
И днес промяна в организацията на движението на АМ "Тракия"
08:29 / 04.11.2025
Времето се разваля: Ще вали в цяла България и температурите падат...
08:30 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.