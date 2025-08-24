ЗАРЕЖДАНЕ...
Психотерапевт: Този прост навик подобри ежедневието ми
Само за два месеца тя забелязала положителни промени – по-лесно се събужда, чувства се по-освежена и позитивна, качеството на съня ѝ също се е подобрило. Според научни изследвания и консултации с експерти, сутрешната светлина влияе директно върху биологичния часовник, регулира нивата на кортизол и подпомага когнитивната функция и настроението.
Специалисти подчертават, че практиката е особено полезна за хора, които страдат от умора или депресивни състояния, тъй като допринася за повишаване на серотонина и усещане за заземеност, пише Verywell Mind.
Терапевтката определя този навик като един от най-ценните, които е въвела след раждането, и насърчава други да го адаптират към собственото си ежедневие – било чрез пряка слънчева светлина, било чрез лампи за светлинна терапия в райони с по-малко слънчеви дни.
