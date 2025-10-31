След 25 години легендарното предаване "Сблъсък" се завръща с грандиозно събитие на живо под надслов "25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв!". Форматът, в който остри умове, ярки характери и противоположни мнения се изправят един срещу друг, ще събере дванадесет участници в три големи теми.Първият дебат ще бъде на тема "Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години?", в който ще спорят Венци Мицов и Андрей Слабаков срещу Евгени Минчев и Ивка Бейбе.Втората тема е "Повече ни даде или повече ни взе Европейският съюз?". По нея позициите ще защитават Костадин Костадинов и Владислав Апостолов срещу Георги Харизанов и Теодор Михайлов.Последният сблъсък е озаглавен "2025: Време за бягство или за завръщане?", а в него сили ще премерят Магърдич Халваджиян и Димитър Рачков срещу Къци Вапцаров и Иво Танев.Събитието ще се проведе на 23 ноември от 19:00 ч. в зала "Асикс Арена" в София и ще се случи само веднъж и единствено на живо.Билети вече са налични онлайн, а организаторите обещават голямо шоу без цензура и истински дебат – точно като в златните години на предаването.