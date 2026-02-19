Първата им публична целувка е факт
©
Снимката се появи след представлението "За любовта", което двамата изиграха в столицата заедно с много свои колеги. Но този път сцената сякаш се пренесе извън прожекторите – в един тих коридор, в прегръдка, която не е изиграна.
От повече от година двамата се носят на крилете на любовта, а феновете им отдавна следят всяка тяхна поява заедно. Този кадър обаче казва повече от всички думи – когато любовта не е роля, а реалност.
Черно-бяло фото, цветни чувства – и една целувка, която вече всички нарекоха "първата в нета“.
/
Промени в Nova
18.02
/
Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
12:13
Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
18.02
Димо Алексиев си намери работа
10:37 / 18.02.2026
Опасно време! Издадени са предупреждения за днес във Варна
08:36 / 18.02.2026
08:36 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:29 / 18.02.2026
08:29 / 18.02.2026
