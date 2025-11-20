Истински фурор в мрежата предизвика видео, в което легендата на българската естрада Мими Николова е заснета да се вози в градския транспорт. 87-годишната певица, която е първата носителка на престижната награда "Златният Орфей" с песента си "Калиакра", бе разпозната от свои почитатели, пише Ретро.Кадрите предизвикаха бурни реакции. Повечето хора изразиха възмущението си, че такава голяма звезда живее като редови пенсионер и ползва градски транспорт. Тя живее с минимална социална пенсия от около 330 лева, като единствената сериозна помощ идва от добавката, която получава като носител на наградата "Златния орфей". Тя е в размер на около 500 лева.Фактът, че една от най-емблематичните изпълнителки на България днес е в забвение разбуни духовете. Певицата живее скромно и сама, а повечето от връстниците й са напуснали този свят отдавна.