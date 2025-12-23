През лятото на 2005 г., тогава още младата журналистка Мария Цънцарова прави своята първа поява пред телевизионната аудитория на bTV, която остава запомнена в архивите на медията.Клиповете и кадрите от този момент са датирани 15 юли 2005 г., когато обедната емисия на bTV Новините започва с кадри от кандидатстудентския изпит по български език и литература, който се провежда в Софийския университет "Св. Климент Охридски“.В емисията се показват кадри от началото на изпита, на които множество млади хора се явяват, за да се борят за място в престижното висше училище.В този контекст Мария Цънцарова, която все още не е част от редовния новинарски екип, е лицето, което изтегля темата за изпита, която е "История и избор в романа "Тютюн“ от Димитър Димов“.