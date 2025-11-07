"Искрящата роза" - яркорозов диамант с тегло 10,08 карата отива на търг в Женева. Скъпоценният камък е наречен така заради яркия си и чист розов цвят, който е "феноменален", тъй като повечето цветни диаманти имат вторични нюанси, обясняват от "Сотбис".Диамантът с оценка около 20 милиона долара ще бъде предложен за продан на 12 ноември. Той е инкрустиран в пръстен и е един от само трите подобни брилянта с ярък розов цвят и над 10 карата, които са се появявали на пазара през последното десетилетия, посоват експерти.Диамантът е част от суров камък с тегло 21 карата, добит в Ангола през 2023 г. Той има сертификат от Кимбърлийския процес, който гарантира етична и прозрачна търговия със скъпоценни камъни по целия свят, а не само от конфликтни зони, посочвта от "Сотбис", цитирани от NOVA.