"Пъстървата" на Шуберт ще блесне в изпълнение на квинтет от високо ценени солисти

© Петима световно признати солисти се събират на сцената на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ на 6 юли, за да изпълнят два бисера на романтизма - квинтета "Пъстървата“ на Франц Шуберт и Клавирен квартет №1 на Йоханес Брамс. Тематичната рамка на концерта е очертана като "Легенди на класиката“, а програмата със сигурност ще отправи мислите на публиката към мечтателните настроения от ХIХ в.



Квинтетът, в чиято музикална тъкан е втъкана като тема с вариации най-красивата и популярна песен на Шуберт - "Пъстървата", винаги е изкушение за меломаните. Клавирната партия ще изпълни италианският пианист Бруно Канино - уважаван музикант, аплодиран по световните сцени. Той ще си партнира с Такаши Шимицу от Япония - цигулка, Владимир Менделсон от Румъния - виола и Антон Никулеску също от Румъния - виолончело. Още виртуозност в квинтета ще внесе Леон Бош – познатият вече на варненската публика майстор на контрабаса с експресивен белкантов стил и ярко сценично присъствие. Той остави прекрасни спомени от изявата си със забележителния оркестър на Academy of St Martin in the Fields по време на Европейския музикален фестивал Варна 2015 и сега почитателите му ще са щастливи да го срещнат отново.



Петимата гости на фестивала ще дадат своя интерпретация и на шедьовър на Брамс, който наред с големите си симфонични произведения е известен и с въздействащите си камерни творби, силно повлияни от Бетовен и романтиците, и изискващи майсторство на изпълнение и дълбочина при артистичния прочит. Фестивалната публика ще чуе Клавирен квартет №1 в сол мажор, в който музикалните критици откриват надхвърлило мащабите на камерното мислене произведение с темброви си и структурни идеи, вдъхновени от късните струнни квартети на Бетовен и от камерната музика на Шуман.



Началото на концерта е от 19 ч. в Градската художествена галерия на Варна.