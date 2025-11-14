Пътешественик: Влаковете в Полша са супер удобни - приложение прави маршрута ви
За пътешествието си в Полша той избира да пътува с влак, като се възползва от програмата Interrail, която позволява пътуване с железопътен транспорт за определен брой дни в рамките на месец или за определен брой дни в рамките на една държава.
"Влаковете са супер удобни, много хубави, развиват до 160-180 км/час, имат вагон-ресторанти. Всеки по-голям град в Полша има поне пет или шест гари. Цялото приложение прави маршрута ви, отбелязвате си къде искате да слезете. Не сте притиснати от времеви рамки, може да промените плана си в движение. Може да разберете, че има нещо интересно и да слезете на някоя гара, да го видите и след това пак да се качите във влака. Не трябва да плащате допълнително, просто трябва да отбележите на приложението, че използвате друг влак“, обясни Иванов.
За 10 дни изминава 2000 км с железопътен транспорт, като сменя 14 влака и посещава 13 места. Стига до самата границата със Словакия. Там прави преход в Татрите. Стига и до границата с Беларус. Там посещава резерват за зубри.
"В Полша е много засилено скаутското движение. Може да видите деца с униформи навсякъде – в планини, в градове, които обикалят, интересуват се, събират значки и придават много живот на градовете“, каза още той.
Едно от най-интересните места, които посещава, е солната мина "Величка“ до Краков. "Гигантска мина, в която слизате на 130 метра под земята. Всичко е от сол, невероятно място е“, сподели пътешественикът.
В Полша се намира и най-големият тухлен замък в света – в град Малборк. "Той е и най-големият замък по площ. Вътре ще откриете цялото наследство на тевтонските рицари, ще се пренесете в средновековието. Ще видите брони, оръжия. В самия вътрешен двор има стари дървета“, разказа Румен Иванов.
Полската кухня е типична централноевропейска кухня. "Храната е изключително богата, дава много сила. Има много яхнии, много варианти на наденица и шницели. Нещото, към което аз се пристрастих, е супата им журек. Това е супа, чийто бульон се приготвя от ферментирала ръж. Вътре има половин яйце и парчета наденица. Навсякъде има пироги – варени, запечени, с различни миксове, сладки. Поляците имат и италианска паста с ягоди. В Полша има много грузинци, така че ако не сте пробвали грузинска кухня, може да го направите там“, подчерта пътешественикът.
