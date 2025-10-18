Пътуванията в Европа никога няма да са същите. Само дни преди важна дата, пътници, авиокомпании и гранични служби говорят за възможни задръствания, часове чакане и объркване, което може да парализира летищата на континента.Новите правила за влизане и излизане вече предизвикват тревога сред туристите, а много хора дори променят плановете си заради очаквания хаос.Данните показват, че повечето пътуващи нямат представа какво точно ще се случи, нито как ще изглежда процесът по преминаване на граница. Въпросът е един – готова ли е Европа за промяната? А още по-важно – готови ли сме ние?От 12 октомври започва поетапното въвеждане на новата система за влизане и излизане от Шенгенското пространство (EES) – проект, който се отлага от години, но вече влиза в сила. Първите държави, които ще я приложат напълно, са Естония, Люксембург и Чехия. В Швейцария системата стартира на летищата в Базел и Женева, докато Цюрих ще се присъедини на 17 ноември.В Германия EES ще заработи първо на летище Дюселдорф, а Франкфурт и Мюнхен ще последват. Испания ще проведе тестов полет в Мадрид още тази неделя.EES е създадена, за да засили сигурността на границите и да предотврати злоупотреби с продължителността на престоя в Шенген – 90 дни в рамките на 180. Системата ще регистрира името на пътника, биометричните му данни (отпечатъци и лице), датата и мястото на влизане и излизане. Всичко това ще се съхранява в база данни за срок от три години.Новите изисквания важат за всички граждани извън ЕС – включително от Обединеното кралство и САЩ. При преминаване на границата те ще трябва да сканират паспорта си на специални самообслужващи гишета и да предоставят биометрични данни. За гражданите и жителите на ЕС обаче няма промяна.Още преди старта на системата тревогите се множат. Според проучване на Holiday Extras, 82% от анкетираните не знаят как EES ще повлияе на пътуванията им, а 35% дори не са чували, че тя влиза в сила този уикенд. Един на всеки петима туристи вече е отменил или променил своето пътуване заради очаквани забавяния."Когато няколко полета пристигнат едновременно, вече има пречки – а това ще добави още повече проблеми“, предупреждава пред BBC Джулия Ло Буе-Саид, главен изпълнителен директор на Advantage Travel Partnership, цитиран от Блиц.По думите ѝ, пътниците трябва да предвидят между три и четири часа за преминаване на границата в първите седмици след въвеждането на системата.EES е само първата част от по-мащабна реформа на европейските граници. През 2026 г. ще последва Европейската система за информация и разрешения за пътуване (ETIAS). Тя ще изисква от граждани на 60 държави извън ЕС да получат предварително онлайн разрешение срещу такса от 20 евро. Макар и да няма да е задължителна преди 2027 г., това е още един знак, че свободното пътуване към Европа ще става все по-строго контролирано.Вместо безгрижно приключение, пътуването вече започва с дигитална регистрация, сканиране и чакане. И за мнозина това ще бъде първото изпитание още преди излитането.