Рачков и Геро натириха Азис
Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро решиха да отговорят подобаващо на публичните нападки на Азис, отправени по-рано от него по време на участието му при Лора Крумова.
В гостуване при Лора Крумова Краля на поп фолка у нас заяви директно, че Рачков го дразни и че двамата водещи си въобразяват, че са "самото шоу".
Коментарите му включваха и иронични забележки за ръста и поведението им в ефир.
Затова Рачков реагира подобаващо:
"Геро, ти чу ли го това "онова дребното"? Аз дребен? Единият висок, другият нисък – какъв ли трябва да си, за да му се харесаш?"
"Среден", отвърна Геро, предизвиквайки бурен смях в залата.
Рачков продължи в същия тон. "Започваме, г-н Боянов, да водим по вашия начин. Няма да се обаждаме въобще, за да си чувате мислите. Но то е хубаво да има мисли…".
Азис реши да вземе нещата в свои ръце, излезе на сцената и демонстративно пое ролята на водещ, представяйки следващата участничка – Симона, която трябваше да се превъплъти във Ваня Костова.
Виктор1
преди 13 ч. и 11 мин.
Не му е мястото на Азис в това шоу. Прекали, нагъл е, прави се на голяма работа. Заради него превключих на друга програма.
