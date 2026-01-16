На 53 години Димитър Рачков най-сетне се реши да мине под венчилото и предложи брак на любимата си Виктория Кузманова малко повече от година след началото на връзката им. Годежът бе обявен ексклузивно в неделя вечер по време на откриването на новия, изключително луксозен козметичен салон на бившата адреналинка. Именно там пред гости, -приятели и близки Виктория показа годежния си пръстен и съобщи щастливата новина."Получих едно много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала, но ужасно много го оценявам. Благодаря! Казах едно много голямо "Да“, каза Вики. Малко след това тя показа и годежния пръстен - масивно бижу от 18-каратово бяло злато с голям централен диамант от цели 2 карата, а халката е обсипана с допълнителни малки диаманти. По информация от бижутерските среди пръстенът е изработен по индивидуална поръчка и струва над 20 000 евро, което го нарежда сред най-скъпите годежни пръстени, подарявани от родна звезда.Самият Рачков не пропусна да внесе хумор в момента, като заяви пред присъстващите, че са "ползвали един кетъринг за две събития“, намеквайки, че откриването на салона и годежът са били планирани в една вечер. Неговата приятелка Гала пък не пропусна да отбележи в ефир, че малцина знаят колко щедър човек е всъщност Димитър Рачков, а скъпият диамант само потвърждава думите й.Любопитен детайл е, че не само пръстенът, но и целият бизнес проект на Виктория е финансиран от популярния комик и тв водещ. По информация от близки до двойката именно Рачков е платил помещението, ремонта, професионалните уреди и консумативите за салона, който вече се определя като един от най-луксозните в столицата. Така той демонстрира сериозните си намерения към любимата си още от самото начало на връзката им.53-годишният Рачков и 36-го-дишната Виктория се познават от години, още от времето на "Господари на ефира“, когато той бе водещ на шоуто, а тя - една от трите адреналинки. Въпреки дългото си познанство любовната им връзка започна официално едва в началото на 2025 г., когато за първи път се появиха заедно като двойка, пише "Ретро“.