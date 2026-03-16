Радина Червенова е трудноподвижна тази пролет. Легендарната тв водеща се придвижва с помощта на патерица, за да не загуби равновесие и да не се изтърси по дупе. С канадката под мишница в края на миналата седмица тя докуцука до столичния частен медицински център "Полимед", където й направиха рентгенова снимка.Ексводещата на "По света и у нас" е претърпяла операция за смяна на става. Кабинетите, пред които чакаше тв звездата, се посещават именно от пациенти, подлагали се на хирургични интервенции заради ставни болежки.Плътно до тв говорителката в медицинския център беше съпругът й – бившият шеф на БНТ Константин Каменаров. Коко асистираше на жена си, когато й се налагаше да се съблече или облече, а пазеше и дамската й чанта. Самият той притежава тапия за лекар, но никога не е практикувал по специалността си.Радина и мъжът й имаха няколко сериозни кризи в брака си в последните десетина години, но след всяка от тях ставаха все по-сплотено семейство. Сега отново им личи, че се обичат много и са готови на всичко един за друг, пише "Уикенд".За г-жа Червенова настоящето куцукане не е единственият здравословен проблем през XXI век, припомнят запознати с премеждията й. Преди време тя се разболя от коварен рак, но успя да го пребори с химио- и лъчетерапии.