Радостна вест: Дъщерята на Гала очаква второ си дете
"Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тя.
Инфлуенсърката роди дъщеря си Лора през 2024 година.
Още от категорията
/
Ники Кънчев черпи днес
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
22:43 / 30.12.2025
Ветеринарен лекар обясни как да действаме, ако в новогодишната но...
17:19 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
16:40 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
13:30 / 30.12.2025
Кой е българският шампион по нумизматика?
10:16 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.