Рафаел Надал не остана безразличен спрямо успеха на може би най-големия талант, който тренира в неговата академия - Иван Иванов.
Матадора сподели "story" в профила си в Instagram, на което е 16-годишният българин, позиращ с титлата от US Open при юношите.
Към него Рафа написа следното:
"Поздравления Иван Иванов за спечелените Уимбълдън и US Open".
Припомняме, че лидерът в световната ранглиста при юношите стигна до втори трофей от турнир от Големия шлем при подрастващите, надигравайки вчера в изцяло български финал Александър Василев.
Иванов от няколко години се подготвя в академията на Рафаел Надал, която е разположена на испанския остров Майорка.
Малко преди Откритото първенство на САЩ Иванов даде ексклузивно интервю за "Фокус", което може да видите ТУК.
