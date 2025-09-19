ЗАРЕЖДАНЕ...
Ракиджии: Няма как с 30 кила ракия едно петчленно семейство да изкара цяла година
©
В монтанското село Боровци откриват сезона на пивките напитки. От сутринта в местната ракиджийница кипи труд. Местните изчисляват, че ограничението до 30 литра е недостатъчно.
"Ако сметнем 365 дни в годината – едно голямо семейство всяка вечер да пие по 50 грама, не повече, 4 души по 50 грама са 200 грама. За една година са 100 кг. Как с 30 кила ракия може да изкара едно петчленно семейство цяла година – няма как да стане това нещо“, казва пред bTV Румен.
Предвиждат се и други промени. Според законопроекта, за да се свари ракия за домашна консумация, няма да може да се купува грозде от търговец, а ще трябва да се използва единствено собствена реколта.
По данни на Агенция "Митници“ в страната са регистрирани 1458 малки обекти за дестилиране.
"На нас ни е леко неясно какво точно ще се случва и как хората, които идват да изваряват тук, ще доказват с документ, че наистина суровината, тоест плодовете, които са заложили за ферментация, са реално техни“, казва Ивана Стоицева-Божилова, представител на фирмата, която управлява обекта за дестилиране.
Условието за собствено лице ще се прилага и към производителите на домашното вино. Те обаче ще трябва да регистрират и площите си в лозарския регистър.
"На българина това му е житието и битието, както и консервите за зимата. За мен е необмислено това, което се предлага“, смята Иван Арнаутски.
Сред целите на новите текстове в закона е повишаването на контрола върху производството и търговията с алкохол у нас.
Още от категорията
/
От цената на това кафе свят ще ви се завие: Колко е скъпa най-скъпата чаша от ароматната напитка
18.09
Д-р Надежда Мунева: Важно е децата да бъдат научени от малки да гледат екрани и да четат от разстояние минимум 35-40 см
18.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Неизвестен досега портрет на Пикасо беше открит в Париж
18:50 / 18.09.2025
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвс...
18:17 / 18.09.2025
Едно от най-опасните създания за хората и животните прониква на н...
16:50 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
15:39 / 18.09.2025
Актуални теми
_Itzo_
преди 49 мин.
Едно голямо семейство да люска по 50 гр всеки ден барабар с децата и жената. Големи са тея...
Помак Керезов
преди 2 ч. и 26 мин.
Тия на снимката и един месец няма да изкарат с 30 кила
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.