Ралица Паскалева: Това е пълна глупост, пълна лъжа и честно казано – обижда
© Nova
"Чувствах се много зле там... Правех промени във външния си вид, които приемам за някакъв бунт", разказа актрисата. Тя подчерта, че всяка промяна е била отказ от това да се слее с останалите и да бъде такава, каквато се очаквало. Решаващият момент идва в 12 клас, когато заявява пред всички, че ще кандидатства в НАТФИЗ.
Реакцията обаче идва мигновено и болезнено. Съученик се обръща към нея и ѝ казва, че там "приемат много трудно, само с връзки". Тези думи и днес актрисата помни и призна. "Много ме заболя... Той подложи под съмнение изобщо, че аз мога да вляза в НАТФИЗ", обясни Ралица.
Днес, години по-късно, тези думи звучат като далечен шум, който я тласка напред към развитието.
"Аз обичам театъра, но за хоби", зад това изречение не стои отричане на сцената, а несъгласие със система, която според нея задушава изкуството. "Има неща в системата, в българския театър, които не съвпадат с моите разбирания", каза Паскалева и веднага посочва основния проблем – еднообразието.
Мисълта да играе една и съща роля отново и отново я плаши. "Аз не мога да си представя да играя 200 пъти едно представление. Просто не мога да си го представя. Не ми го побира акъла. Това ще ме депресира жестоко".
"За мен еднообразието е равно на смърт", категорична е тя. "Говорим за изкуство", подчерта тя и обясни защо киното и телевизията са по-близо до нейната природа. "Правиш нещо, затваряш го, заминава. Идва ново".
Коментарите за семейството
Като известна личност и Паскалева е подложена на критика и коментари, които я потискат и нараняват.
"Някой влиза в моята страница и пише под семейна снимка, че аз съм развалила нечие семейство, за да създам свое“, сподели тя.
"Това е пълна глупост, пълна лъжа и честно казано – обижда", каза Ралица. Тя припомня факт, който лесно може да бъде проверен:
"Теодор е разведен, да, но това е публично и медийно обявено няколко години преди да се запознае с мен", заявява Ралица Паскалева, цитира actualno.
Още по темата
/
Дениз: Виктор е стиснат
22.12
Още от категорията
/
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
10:09
"По-голям интерес към пътуванията през този Коледно-новогодишен сезон": Туроператор обясни има ли повишение на цените
10:08
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
09:36
"Искам да внеса жива елха в дома си, а не пластмасова": Все повече хора предпочитат истинските коледни дръвчета
22.12
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
22.12
bTV обяви нова промяна
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:11 / 22.12.2025
НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
18:12 / 22.12.2025
Почина емблематична фигура в българското акушерство и гинекология...
14:06 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.