Рая Пеева и Явор Бахаров подаряват четириноги бебета
©
Явор пусна снимки в социалните мрежи и разказа историята на животните.
"Хора, имам нужда от помощ. В двора на вилата ни се случи нещо малко и голямо – родиха се 5 бебета кученца. Мaма им даде всичко. Любов, топлина, грижа. А сега е време да им помогна да намерят своя дом – истински. На 5 седмици са – пухкави, доверчиви, все още мънички. Има 3 женски и 2 мъжки. Не искам пари. Искам домове. Хора, които ще ги обичат. Подаряват се; в добро здраве са; на 5 седмици; могат да се видят/вземат на място. Намират се близо до София. Ако усетиш, че едно от тези малки чудеса ти говори в сърцето – пиши ми. Те не могат да говорят – но гледат с очи, които казват "поведи ме вкъщи“, написа Бахаров.
А Рая обясни: "Подаряваме любов за празниците! Имаме 5 малки кученца, пухкави като памучета и добрички като самата Коледа! Търсят си своите нови домове и обичливи стопани",
Феновет съветват двойката да внимава на кого дава кученцата и да кастрира майката, за не се налага и занапред да се търсят домове за децата й.
Още по темата
/
"Вип брадър" се завръща
11:46
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, които не искаха вечерта да свършва
16.11
Още от категорията
/
Марина Шидеров: Живеем във време, в което технологиите, които ни пазят, и тези, които ни развиват, са неразделни
12:59
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, к...
16:26 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.