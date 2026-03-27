Рая Пеева към Диана Димитрова: Според мен ти имаш психични заболявания
Напрежението в кухнята започна, след като Диана Димитрова получи оранжева престилка, поставяйки я под пряка заплаха от елиминация. Тя изрази отчаяние от хаоса в кухнята и директно обвини пред шеф Виктор Ангелов своя отбор в умишлен саботаж, визирайки конкретно Рая Пеева и майка ѝ – Красимира Демирова.
Реакцията на Рая Пеева беше мигновена и остро критична:
"Много е готино как човек се саботира сам! С това държание на жертвичка цял живот, сама се саботираш, миличка! И така ще си бъдеш и никой няма да те харесва никога, както сега“, заяви тя пред камерите.
Ситуацията се влоши, когато Пеева започна демонстративно да подсвирква, опитвайки се да провокира Димитрова, докато последната се стараеше да запази самообладание. Словесните атаки продължиха дори след края на готвенето, като Рая отправи тежки думи към колежката си, заявявайки: "Според мен ти имаш психични заболявания!“.
Шеф Ангелов нареди на "златните“ да изгасят печките преди края. Въпреки че конфликтът беше между двете актриси, вината за цялостния провал пое Макс, който напусна предаването.
