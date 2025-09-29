ЗАРЕЖДАНЕ...
Рая призна за Явор
©
Издайническата снимка на Рая Пеева, която едва ли е публикувана случайно в социалните мрежи, е направена пред дърво. Към нея актрисата е написала "Явор" и е украсила надписа с розово сърчице. Ако си достатъчно наивен, би могъл да помислиш, че дървото, пред което тя позира, е явор, а сърцето е знак, че й харесва самото дърво и природата като цяло. Но това всъщност не е явор и е повече от ясно, че Пеева има предвид своята фатална любов – колегата си Явор Бахаров, с когото ту се събират, ту се разделят, ту се карат и даже се говори, че се е стигало до бой. Но винаги намират път един към друг.
Преди близо 3 седмици "Уикенд" разкри, че двойката се е събрала отново след раздялата си от зимата. Уж бившите гаджета са прекарали лятото заедно. Те сами се издадоха, като показаха в социалните мрежи снимки с едно и също куче – домашният им любимец. Явно той, както и преди, продължава да е общ. Освен това, след като преди няколко месеца спряха да се следват в Инстаграм, сега отново са се "сприятелили" там.
Ако преди три седмици можехме само да подозираме, че звездите са се събрали, то сега вече имаме неоспоримо доказателство, което самата Рая Пеева дава. Възможно е първата им такава поява да е на премиерата на моноспектакъла, който по-младият Бахаров подготвя. Представлението се казва "Трима крале" и ще се играе за първи път на 3 октомври в театър "Сълза и смях".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. д-р Ивайло Даскалов каза защо болестите на сърцето се "подмладяват" и отправи призив към всички хора
10:59
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви, излиза им скъпо, защото фасетите и бондингът не са от най-евтините
09:59
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Най-мръсните места у дома: 14 предмета, които крият повече бактер...
22:28 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато пл...
18:43 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.