© Раздялата между Шакира и Жерар Пике отдавна е факт, но певицата има още какво да каже за бившата си половинка и 11-годишната им връзка.



В ново интервю за The Sunday Times, 47-годишната колумбийската изпълнителка говори за жертвите, които е направила по време на връзката си с 37-годишната футболна звезда.



"За дълго време спрях кариерата си, за да бъда до Жерар, за да може той да играе футбол", казва Шакира, чийто първи нов албум от седем години насам, Las Mujeres Ya No Lloran, пристига на 22 март.



Изпълнителят на "Hips Don't Lie" добавя: "Имаше много жертви в името на любовта." Шакира говори за това как е вярвала в "докато смъртта ни раздели" за романса си с Пике.



"Моят приоритет беше моят дом, моето семейство. Вярвах в "докато смъртта ни раздели". Вярвах в този сън", казва колумбийската суперзвезда пред изданието.



"Родителите ми са заедно от около 50 години и се обичат като първия ден, с любов, която е уникална и неповторима", продължава тя. "Така че знам, че е възможно. Това исках за себе си и за децата си, но не се случи."



Шакира и Пике се срещат за първи път през 2010 г. на снимачната площадка на музикалния видеоклип на песента "Waka Waka (This Time for Africa)". По-късно те слагат край на всички слухове за тях, като потвърждават връзката си в социалните мрежи през март 2011 г. През януари 2013 г. се ражда първия им син Mилан, а второто им дете Саша се ражда две години по-късно през януари 2015 г. След 11 години заедно, двойката обяви раздялата си в съвместно изявление през юни 2022 година, предава lifestyle.bg.