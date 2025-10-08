ЗАРЕЖДАНЕ...
Разкошен празник за рождения ден на жената на Шеф Манчев
©
Предвид професията на шеф Манчев, няма съмнение, кой е автор на красивата торта, която поставена на маса е по-висока от дългокраката Ива Бека.
На партито са дъщеря ѝ Елина Бека и най-близките им. Вижда се и синът на Манчев Алекс.
Готвачът има две деца от първата му съпруга Марина - Виктория и Христо.
Следващата му жена Цветомила му роди още един син - Алекс.
"Честит рожден ден, най-скъпа мамо! Днес искам да ти кажа колко безкрайно те обичам и колко много значиш за мен. Ти си моят герой - човекът, който винаги намира сили да се усмихва, дори когато е трудно, който дава любов, без да очаква нищо в замяна, и който прави света ми по-топъл само с едно "Как си?". Благодаря ти за всичко - за търпението, грижата, съветите, за всички тихи жертви, които си правила, за да мога аз да бъда щастлива. Пожелавам ти здраве, спокойствие, много поводи за усмивки и сбъднати мечти. Нека всеки ден ти носи нещо красиво и напомня колко си обичана и ценена", написа в социалните мрежи Елина Бека, а общата снимка с Иван Манчев беше озаглавена "Семейството", пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Камелия разплака Глория
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България се превърна в магнит за турски пенсионери
10:48 / 07.10.2025
Актьорът Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува дн...
11:24 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:02 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
09:42 / 06.10.2025
Шкумбата: Това, което ме спаси, беше срещата с Тодор Живков
18:10 / 05.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.