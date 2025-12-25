Наум Шопов-младши стяга куфарите за Шри Ланка, където ще бъде отново водещ на романтичното риалити "Ергенът“ по bTV.Актьорът и инфлуенсър, който е и дипломиран лекар, ще съчетае работата с времето за семейството – с него ще пътуват и съпругата му Теа Минкова, и дъщеря им Амая."Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, споделя Наум, който успява да балансира професионалните си ангажименти и личния живот с лекота.Снимките на шоуто ще продължат два месеца, като екзотичната дестинация Шри Ланка ще се превърне в сцена на емоции, интриги и неочаквани обрати.И това не е всичко – новият сезон ще предложи пълна промяна във формата: вместо един ерген, зрителите ще видят цели трима, а дамите ще се борят не за едно, а за три сърца!Следващият сезон на "Ергенът“ ще бъде под шапката на продуцента Нико Николов, докато настоящият е дело на Радо Тушев, познат като един от пионерите зад "Биг Брадър“ у нас, пишат от Блиц.Очаква се шоуто да се излъчи през пролетта на 2024, а комбинацията от нов водещ, тройна любовна интрига и екзотична локация гарантира интерес и високи рейтинги.