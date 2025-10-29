"Направо си обиждате зрителите с толкова скапан сценарий! Ние не пасем трева, знаем какво сте направили“, "Евтина измама, евтино изигран ход от страна на сценаристи и редактори! Повече няма да гледам "Ергенът“ – това са само част от стотиците гневни коментари в страницата на романтичното риалити "Ергенът – Любов в рая“. Снощният епизод не само разлюти феновете, но и ги накара да се чувстват измамени заради схемите на продукцията, разкри Intrigi.bg.Повод за гнева им стана публичният линч към певицата Киара от страна на редакторите, които буквално я разкостиха заради това, че е приела розата на Красимир, в следствие на което Анна-Шермин напусна."Добре ли се чувстваш, след като Шермин си тръгна? Чиста ли е съвестта ти, като й отмъсти? Ти лично ми каза, че не харесваш Краси и не можеш да го понасяш“, обвиняваше я човек от екипа по време на един от синхроните.Въпреки че подобен разговор между участник и редактор би следвало да остане личен, стана ясно, че от продукцията тайно са разказали всичко на Краси. Още на следващия ден той коренно промени отношението си към Киара, спря да комуникира с нея и видимо й беше обиден заради нещата, които е чул от редакторите."Трябваше да оставят нещата да се развиват от само себе си. Уплашиха се, че интригите и циркът свършиха. Изкараха Киара двулична интригантка“, възмутени са феновете. Те смятат, че подобна намеса не само е евтин трик от страна на продукцията, но и измама спрямо участници и зрители с единствената цел да върнат скандалнджийката Шермин в предаването."От ден едно Шермин обижда Красимир с грозни думи зад кадър, но не се намери никой от редакторите да разкаже на Краси. Вместо това набедиха Киара. На всички ни стана ясно, че сте му подшушнали какво се случва“, коментират в страницата на риалити шоуто. Феновете са единодушни, че е крайно непрофесионално от страна на продукцията да се намесва в отношенията на участниците по този субективен начин.