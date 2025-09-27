Сподели close
В медицинските среди съществува твърдение, че спането на лявата страна на тялото ви оказва негативно влияние. 

Според теорията, това е така, защото там се намира сърцето. 

Един от най-известните лекари в Русия и тв водещ Александър Мясников разкри истината за спането на лявата страна. 

"На която страна ви е удобно, на тази спете. Аз спя на лявата", споделя лекарят.

Реалната опасност са други фактори, обясни Мясников. Например, висок холестерол, наднормено тегло, липса на сън и лоши навици.

В допълнение, лекарят разсея друг общ мит, според който при съмнение за инфаркт е необходимо да се кашля силно, пише zdrave.to.

Според Мясников първото нещо, което трябва да направите, ако подозирате инфаркт, е да се обадите на линейка.

Лекарят препоръчва пациентът да се положи в легнало положение, като му се осигури свободен достъп до кислород. Също така е добре да му се даде препарат, който разрежда кръвта.