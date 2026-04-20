Сутринта ще преобладава слънчево време. Следобед от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, съобщава НИМХ.

Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, не са изключени и локални дребни градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, по Черноморието от юг-югоизток, по-късно след обяд и вечерта ще се обърне от запад.

Максимални температури между 19° и 24°, по крайбрежието 15-18, за Варна около 17°. Вълнение на морето 2-3 бала. Температура на морската вода 11°-13°.

Деж. синоптик: Виктория Георгиева