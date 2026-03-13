В света на нумизматиката някои български монети достигат цени, сравними с недвижими имоти. Докато най-ценната монета се оценява почти колкото едностаен апартамент в София, други редки екземпляри като 2 стотинки от 1981 година вече струват колкото гараж в краен квартал на столицата.Почти невъзможно е да имате в дома си този рядък екземпляр. Причината: 2 стотинки от 1981 година са изсечени с грешен надпис - вместо "1300 години България“, монетата носи текста "Народна република България“.Калоян Борисов, нумизмат и търговец, обяснява пред Българската национална телевизия:"Никога не е пускана в размяна. При изработването на монетата се слага стара матрица с текст "Народна република България“. Няколко екземпляра са такива и са доста редки. Считаме, че са до 20 бройки, но на мен са ми известни дори по-малко."Цената на монетата варира в зависимост от състоянието ѝ - от 12 до 15 000 евро.Абсолютният шедьовър в колекционерската среда е монетата 100 лева от 1894 година. Тя тежи 32,26 грама и е изсечена в ограничен тираж от 2 500 бройки.Иван Данов, нумизмат, посочва:"Огромна монета с 32,26 грама злато. Тиражът е едва 2 500 броя."Борисов допълва:"Най-високата сделка е там - около 80 и няколко хиляди евро. В началото на миналата година имаше един търг на 20 лева от 1894 година, която достигна над 160 000 лева. Има и сделки извън търговете - до 100 000 евро. Вече над 100 000 евро само гоним сферата на теориите."Сред най-редките монети е и сребърна двулевка с лика на Фердинанд от 1916 година."По данни от по-стари колекционери специално двулевката, които твърдят, че има не повече от 5–6 бройки останали," обяснява Иван Данов.Тази монета е свързана и с един от най-големите обири в историята на България. През 1916 година, при транспортиране с влак на 100 златни лева, изпечени в Австро-Унгария, един от сандъците изчезва преди да стигне до БНБ. Става дума за близо 7 000 купюра."Това, което е останало или е върнато след обира, е надпечатано с червена серия А", казва Борисов.Нумизматите предупреждават любителите да бъдат внимателни при покупка на редки монети. Особено рискови са фалшификати от Китай, които могат да заблудят дори опитни колекционери.