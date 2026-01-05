Рени премина през сериозни изпитания
"Много са ми мили тези кадри. Всеки път, когато ги гледам, се вълнувам. В началото синовете ми не бяха съгласни да ги пускам, но успях да ги убедя", признава в предаването "Тази събота и неделя" Рени.
Неотдавна певицата разкри, че не е виждала сина си от дълго време, след като той напуснал семейното жилище и започнал самостоятелен живот с подкрепата на баща си. Рени премина през сериозни изпитания, свързани с него, тъй като той бе поел неблагоприятен път. Но изглежда, че всичко вече е зад гърба им. Фолк звездата вече спокойно говори за децата си, въпреки че признава:
"Аз и с първата, и с втората ми бременност винаги съм искала да имам момиче. Впоследствие реших, че е по-добре, че Господ ми е дал момчета. По-лесно се гледат, не им трепериш чак толкова много", откровена е изпълнителката, пише HotArena.
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
