Sky News. Това са около 43 български лева.
Съсобственикът на La Popote, Джоузеф Роулинс, е работил заедно с един от само петимата британски сомелиери на вода, Доран Биндер, за да създаде селекцията.
Биндер работи върху менюто за френския ресторант за изискана кухня в Чешир през последните седем месеца, след като Роулинс се обърна към него с идеята през януари.
Клиентите могат да избират от седем първокласни води, подбрани от цяла Европа - четири негазирани и три газирани.
Цените започват от 5 паунда за изворната вода Crag на Binder и стигат до 19 паунда за бутилка португалска газирана вода The Palace of Vidago.
