Ресторант със звезда Мишлен пусна меню само с вода, като бутилките струват до 19 паунда, пише Sky News. Това са около 43 български лева. 

Съсобственикът на La Popote, Джоузеф Роулинс, е работил заедно с един от само петимата британски сомелиери на вода, Доран Биндер, за да създаде селекцията. 

Биндер работи върху менюто за френския ресторант за изискана кухня в Чешир през последните седем месеца, след като Роулинс се обърна към него с идеята през януари. 

Клиентите могат да избират от седем първокласни води, подбрани от цяла Европа - четири негазирани и три газирани. 

Цените започват от 5 паунда за изворната вода Crag на Binder и стигат до 19 паунда за бутилка португалска газирана вода The Palace of Vidago.