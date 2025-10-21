ЗАРЕЖДАНЕ...
Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
Тогава Деси, заедно с колегата си Бисер Кунчев, всяка събота от 16 до 18 часа представя интересни новини, забавни истории и подбира актуалната музика за младата аудитория. Енергията и чарът ѝ бързо я превръщат в едно от любимите лица на ММ.
Телевизионният ѝ път започва още през 1996 г. като част от екипа на предаването "Квартал", а след кратък престой в телевизия "7 дни", продуцентът Стефан Кунчев я кани в своя проект по ММ. Години по-късно, от 1998 до 2018 г., Деси става едно от най-разпознаваемите лица на прогнозата за времето по Нова телевизия, а паралелно работи и като репортер и съводещ в предаването "Кинохит".
През 2014 г. тя е единственият български синоптик, поканен да участва в 11-ия международен форум за времето и климата в Париж.
Колегата ѝ от онези години Бисер Кунчев също има впечатляваща кариера. Освен водещ на "Хензел и Гретел", той работи по радиопредаванията "Казино" (Радио Витоша) и "Казанова" (Радио 99), продуцирани от брат му Стефан Кунчев – дългогодишен журналист в БНР и Дарик радио.
Днес Бисер е автор и собственик на кариерна медия, а извън професионалния живот е щастливо женен и баща на четиригодишни близнаци – момче и момиче, пише "България Днес".
