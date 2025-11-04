Документалният филм "Снежа и Франц“ имаше премиера снощи. За него разказа режисьорът на филма Светослав Драганов в предаванетонас водещ Ася Александрова.Той е племенник на Снежа Хорнер."Премиерата мина много добре, всичко беше емоционално. Присъстваха голяма част от героите на филма, специално пристигнали от Австрия. За първи път те видяха целия филм миналия февруари – отидох до Виена да им го покажа. Тогава той беше работен вариант. Това е семейната им история, с много драматизъм, травма, загуба и радост. Тогава моето вълнение беше голямо – ние сме роднини. Една от сестрите на Франц е съоператор на филма“, разказа Драганов.Режисьорът събира архива на пътешественика Франц Хорнер, сниман с камера Супер 8 мм, и заедно с разказите на Снежа, много фотографии и писма разказва историята им. Снежа се запознава с Франц през 1967 г. в Слънчев бряг, когато са тийнейджъри. Срещата им поставя началото на голяма любов и приключения между София, Виена и безкрайните пътища на света.Франц пътешества в Сахара, в Памир, в Иран, в Тибет."Всичките си пътешествия снима на диапозитив и прави сказки. Обикаля различни места в Австрия и разказва за своите пътешествия и как живеят хората по света. Книгите, които описват пътешествията му, не са само за пътешествията като преживяване, а и за това как се чувства той, пътешествайки“, разказа Светослав Драганов.В 18.00 часа днес ще бъде открита и изложбата "Снежа и Франц“ в галерия "Райко Алексиев“, която ще продължи до 15 ноември."За първи път Снежа и Франц са заедно в едно пространство. Снежа е артист, прави текстилни релефи. Франц ще присъства с неговите 8-милиметрови филми от неговите пътешествия от 70-те и 80-те години“, поясни Драганов.