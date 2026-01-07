Старата резиденция на Тодор Живков, която се намира в Нареченски бани днес е превърната в луксозен хотел, който приветства гости от цялата страна. Хотелът е разположен в Родопите в близост до курорта Нареченски бани. Този район е известен със своя уникален микроклимат, кристално чист въздух, богат на отрицателни йони, и радонова минерална вода с доказани лечебни свойства. От векове това място привлича хора, търсещи здраве, баланс и възстановяване.Сградата, в която днес се помещава Villa Rossa, има силен исторически заряд. Построена в периода 1959–1963 г., тя е бивша резиденция на Тодор Живков – място за уединение и прием на високопоставени гости. Сред тях е и японският министър-председател Такео Фукуда. Това разбираме от официалния сайт на хотела. След тежката катастрофа през 1973 г. Людмила Живкова прекарва седем месеца именно тук.През годините имотът сменя предназначението си, но постепенно сградният фонд се амортизира и изпада в лошо състояние, разказва businessnovinite.bg. Това налага цялостна реконструкция, която да съхрани духа на мястото и да го адаптира към съвременните изисквания.Сграсата е реставрирана по начин, по който да "запази историята и в същото впеме да се влее съвременен лукс и комфорт“. Целта е архитектурното наследство да се адаптира през призмата на новото и за вдъхне нов живот чрез съвременна естетика и устоючивост.Реализацията отнема четири години и е резултат от съвместната работа на италианското архитектурно студио с водещ архитект Алберто Каручи и българското студио KSHTA.Справка в сайта за резервации показва, че цената на един уикенд за двама струва варира от най-евтината 520.25 (266 евро) за двойна стая с тераса до супер вила на цена от 1,300,63 лв. (665 евро).