Риалити звезда се сгоди на езерото Комо
За щастливото събитие се похвали самата риалити участничка чрез пост в личния си Instagram, в който показа къде точно е получила голямата изненада от любимия.
Към снимките от Италия тя допълни с кратко уточнение: "Сгодих се за най-добрия си приятел през уикенда", с което подчерта един от най-специалните мигове в живота си.
На публикуваните кадри виждаме как двамата влюбени отбелязват момента с изискан тост шампанско и усмивки, които казват повече от думи. Лора изглежда безупречно - облечена е класическа малка черна рокля, която подчертава нейната елегантност, съчетана със стилни черни ботуши, придаващи модерен и уверен завършек на визията ѝ.
До нея Самуил също впечатлява с премерен вкус – облечен в изчистен бял тоалет, допълнен от сиво горнище, което добавя фин контраст и стил.
Заедно двамата изглеждат като кадър от романтичен филм, перфектно допълващи се както във визия, така и в настроение.
Лора Цолова е познато лице за българските зрители благодарение на появата си в седмия сезон на риалити формата "Фермата: Време за пробуждане", където тя бе най-младият участник в изданието. Родена и израснала в София, Лора винаги е впечатлявала с талант и усет към естетиката. Нейната страст към приготвянето на изящни сладки десерти постепенно се превърна от приятно хоби в истинско професионално начинание, което тя успешно развива и до днес.
Годеникът на Лора, Самуил Янакиев, е доказал се млад предприемач, чието име стои зад управлението на няколко успешни бизнес начинания. Между него и Лора личи стабилна и зряла връзка, изградена преди всичко върху дългогодишно приятелство – нещо, което самата тя често подчертава, пише actualno.
