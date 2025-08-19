ЗАРЕЖДАНЕ...
Риба №1 за вашето здраве: Пълна е с витамин A, B и C и предпазва от рак
Рибата роху е известна с високото си съдържание на протеини, но също така съдържа значителни количества витамини и минерали като витамин A, B, C, D, цинк, желязо, магнезий, фосфор, калий и селен, предаде News18.
За хора с лошо зрение, рибата Роху може да бъде особено полезна поради съдържанието на витамин А, който е полезен за здравето на очите, когато се консумира прясна. Освен това, богатият хранителен профил на рибата я прави ценно допълнение към здравословната диета.
Богата на омега-3 мастни киселини, рибата роху поддържа здравето на сърцето, като помага за понижаване на нивата на холестерола и намаляване на възпаленията. Тя се консумира и за укрепване на имунната система и предпазване от заболявания като рак, благодарение на богатия си на хранителни вещества състав.
Друго предимство на рибата Роху е ниското ѝ съдържание на мазнини, което спомага за поддържането на здравословно тегло. Тя обаче съдържа холестерол, така че трябва да се консумира умерено, за да се осигури цялостно здраве и благополучие.
Рибата роху не е просто кулинарно удоволствие, а съкровищница от ползи за здравето, което я прави изключително предпочитан вариант за тези, които търсят питателна и вкусна храна.
