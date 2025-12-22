Родата на Цар Киро изкупи VIP местата за концерта на Тони Стораро
Две от масите са били закупени от наследниците на покойния Цар Киро, твърдят източниците ни. Те вече били в трепетно очакване на голямото джамборе, планувайки как ще хвърлят салфетки и ще пият до безпаметност, а ако някой им направи забележка – ще го смелят от бой. Близките на покойния ромски барон резервирали масите на стойност 10 бона, само и само да си осигурят да бъдат на метри от Стораро. Крупната сума е била платена от раз, като демонстрация на финансови възможности.
Веднага след скъпарските маси има и друга оферта – за 6000 лева, която представлява втория ред маси до сцената, следвана от такива на стойност 5000 и 4000 лева. По всяка вероятност на всяка от масите ще могат да се съберат между 6 и 8 човека.
На 2 август догодина Тони Стораро ще навърши 50 години. Изпълнителят е решил да отбележи личния си половинвековен юбилей по същия начин, по който през 2024 г. отбеляза четвърт век на сцената – а именно с концерт в най-голямата зала в България. Тъй като август е месец за почивки и пътувания, Човека Глас е решил празникът да се случи през есента, научи "Уикенд".
Заедно със Стораро на сцената ще бъдат музикантите от бенда на Василис Карас. Всеизвестен факт е, че двамата с гръцката звезда бяха големи приятели. Изпълнителят на "Феномено" си отиде от този свят само няколко месеца преди първия концерт, но Стораро му отдаде чест с минута мълчание, посмъртен плакет и включване в програмата на няколко песни от репертоара му. Сега неговите музиканти ще бъдат с нашия певец в този важен ден. Освен тях в концерта ще вземат участие и редица български изпълнители.
