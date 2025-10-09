ЗАРЕЖДАНЕ...
Рок звезда катастрофира
Инцидентът е станал на 7 октомври, когато черният му "Lincoln Navigator“ се забил в паркирана кола. Според полицията на Лос Анджелис шофьорът бил транспортиран в болница – а малко по-късно съпругата му Шанън Туийд потвърди, че зад волана е бил именно Симънс.
"Джийн е припаднал зад волана, колата се завъртя и премина през няколко платна, преди да се удари“, разкри Туийд. Тя обясни, че лекарят наскоро му сменил лекарствата и го предупредил да пие повече вода – "а той не обича да го прави!“
За щастие, рок легендата вече е у дома и се възстановява. В типичния си стил Симънс се пошегува с феновете си в X (Twitter):
"Благодаря за милите думи. Напълно съм добре. Лек удар, случва се – особено на ужасни шофьори като мен!“
Рокът не умира – а Джийн Симънс определено няма намерение да слиза от сцената!, пише "Телеграф".
