От понеделник (9 февруари) Юлия Наева поема водещата роля в публицистичното предаване "Пресечна точка“. Тя ще бъде лице на формата до завръщането на титулярния водещ Анна-Мария Конова от отпуск по майчинство.Със своя богат журналистически опит Юлия Наева ще поставя във фокуса актуалните и значими теми, търсейки със своите събеседници пресечната точка между фактите и общественото мнение, както и в интервютата с гости по горещите теми на деня.Юлия Наева е добре позната на аудиторията като опитен телевизионен репортер и водещ. Тя се присъединява към NOVA през 2022 година, в момента е водещ на Новините на NOVA NEWS. Преди това е била репортер и водещ в Българската национална телевизия.NOVA се разделя с Юлия Манолова и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.