Романът "И избави ни от лукавия" представлява калейдоскоп от различни човешки съдби в Ирландия
На 29 януари в Американския център на Столичната библиотека ще бъде премиерата на втория роман на писателя "И избави ни от лукавия“. Отделните глави от романа представляват калейдоскоп от различни по време човешки съдби в Ирландия от втората половина на ХХ век. "В очите на повечето хора Ирландия е свързана с нещо мистично, с един специфичен начин на живот и специфично поведение на хората, които живеят там. Ирландия е известна и с още нещо – тя е една от трите най-яростно отдадени на католическата вяра държава в Европа наред с Италия и Полша“, отбеляза писателят.
Действието в романа се развива в периода между 50-те и 80-те години на ХХ век. "Вярата, която има в Ирландия в този период, е много по-първична, много по-библейска. Не се задават въпроси защо това трябва да бъде така. Просто хората се опитват да следват това, което пише в Библията. Не бива да се забравя голямото противопоставяне между Ирландия и Великобритания, която в огромната си част е протестантска. Това е бележило отношенията на двете държави в продължение на векове. Язвата между двете държави – Северна Ирландия, показва, че сблъсъкът на тези две тенденции е доста взривоопасно“, заяви Стефан Иванов.
Най-голямото предизвикателство в романа е съчетаването на живота на няколко човека, на пръв поглед различни и непознаващи се помежду си, призна Иванов.
Романът ще има още две премиери в София – на 20 февруари в читалище "Христо Смирненски“ в "Овча купел“ и на 25 февруари в читалище "Свети Кирил и Методий“ в "Красна поляна“.
