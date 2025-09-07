ЗАРЕЖДАНЕ...
Ромина Тасевска: Искам още едно бебе
©
"Направо ми се иска да родя още едно бебе", каза Ромина, усмихвайки се широко, докато си играеше с малката и дори ѝ показваше на коя камера да помаха.
Мис България 2010 вече е майка на три деца от брака си с бившия футболист на "Левски" Дарко Тасевски, но явно мечтата ѝ за още наследници остава жива, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Киселова към Васил Найденов: Вие се утвърдихте като най-емблематичната личност в българската популярна музика
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.