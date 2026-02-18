Ромина Тасевска с емоционално послание към малкия си син
©
В социалните мрежи тя сподели емоционално послание: "И аз още се изумявам от това колко бързо порастват децата. 15.02.2016“, припомняйки деня, в който Антонио се появява на бял свят. Под публикацията заваляха десетки честитки и пожелания.
На кадъра Антонио изглежда пораснал и уверен, а Ромина нежно е поставила ръце на раменете му – жест, изпълнен със закрила и гордост. Празникът е в уютна домашна атмосфера – семпъл, но топъл и истински. Останалите фотоси са от първите месеци на момчето и важни кадри през годините.
Ромина неведнъж е споделяла, че най-голямото ѝ богатство са трите ѝ деца и съпругът й. Въпреки ангажиментите си, тя винаги поставя семейството на първо място и се стреми да съхрани магията на малките моменти – като този специален рожден ден, пише Edna.bg.
Още по темата
/
За да се докосне до нея, той започна връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
17.02
Любовният четириъгълник се превърнал в многоъгълник, накрая тя е останала единствената в сърцето му
17.02
Още от категорията
/
Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
11:47
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Фалстарт на "Ергенът"
20:58 / 17.02.2026
Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
16:35 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.