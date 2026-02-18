С много обич и лека нотка носталгия Ромина Тасевска отбеляза 10-ия рожден ден на сина си Антонио. Малкият рожденик духна свещичките върху красива плодова торта, а до него – както винаги – беше неговата най-сигурна опора – майка му.В социалните мрежи тя сподели емоционално послание: "И аз още се изумявам от това колко бързо порастват децата. 15.02.2016“, припомняйки деня, в който Антонио се появява на бял свят. Под публикацията заваляха десетки честитки и пожелания.На кадъра Антонио изглежда пораснал и уверен, а Ромина нежно е поставила ръце на раменете му – жест, изпълнен със закрила и гордост. Празникът е в уютна домашна атмосфера – семпъл, но топъл и истински. Останалите фотоси са от първите месеци на момчето и важни кадри през годините.Ромина неведнъж е споделяла, че най-голямото ѝ богатство са трите ѝ деца и съпругът й. Въпреки ангажиментите си, тя винаги поставя семейството на първо място и се стреми да съхрани магията на малките моменти – като този специален рожден ден, пише Edna.bg.